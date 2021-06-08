Пекин, , 05:03 — REGNUM Министерство гражданской администрации Китая 7 июня обнародовало новый список из 64 незаконных общественных организаций, которые были запрещены, сообщает агентство Синьхуа.

С перечнем можно ознакомиться на официальном сайте министерства. Согласно соответствующим законам и нормативным актам, все общественные организации в Китае должны законно зарегистрироваться в министерстве, прежде чем начать свою деятельность.

Представители общественности могут сообщить в органы общественной безопасности, как только они обнаружат, что какие-либо перечисленные общественные организации продолжают вести свою деятельность, несмотря на запрет, отметили в министерстве.