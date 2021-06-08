Пекин, , 04:40 — REGNUM Китай будет надлежащим образом рассматривать споры, касающиеся антидемпинговых и компенсационных пошлин на ячмень, импортируемый из Австралии, в соответствии с процедурами урегулирования споров Всемирной торговой организации (ВТО), сообщает агентство Синьхуа.

Китайское правительство всегда соблюдало правила ВТО и управляло своей внешней торговлей в соответствии с этими правилами, заявил представитель Министерства коммерции КНР Гао Фэн в ответ на недавнее создание в ВТО группы для разрешения споров.

Что касается участия Новой Зеландии в этом деле, Гао сказал, что Китай уважает право страны как члена ВТО участвовать в слушаниях по соответствующим спорам в качестве третьей стороны.

Китай начал антидемпинговые и антисубсидионные расследования в отношении ячменя, импортированного из Австралии, 19 ноября и 21 декабря 2018 года, соответственно, после получения заявок от отечественной промышленности.

После полутора лет расследований страна решила ввести антидемпинговые и компенсационные пошлины на данную продукцию с 19 мая 2020 года.