Сургут, Югра, , 04:38 — REGNUM В Сургуте (ХМАО) началось тестирование мобильных водоотводов, которые избавят дворы от подтопления. Об этом сообщает правительственный портал «Открытый регион — Югра».

Отмечается, что новые ливнёвки значительно дешевле стандартной системы, которую приходится прокладывать при строительстве дорог. Они представляют собой сеть соединённых между собой колодцев, внутри которых находятся пластиковые трубы с отверстиями. После наполнения, осадки постепенно проникают в грунт, и улица быстро освобождается от луж.

«Сейчас у нас как раз идет сезон дождей. Думаю, что в течение месяца дадим обратную связь и по результатам уже этого эксперимента примем решение. Возможно, часть мы в этом году уже поставим», — сообщил директор департамента городского хозяйства горадминистрации Сургута Кирилл Киселёв.

По данным департамента, в Сургуте насчитывается около 50 проблемных территорий, требующих локального решения по ливневой канализации.