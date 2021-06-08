Якутск, , 04:40 — REGNUM Россия не должна уподобляться тем, кто запрещает носить флаги родной страны и включать гимн на спортивных соревнованиях — лучшим политическим заявлением будет победа наших спортсменов и их достижения, ведь для всех понятно из какой они страны, прокомментировал мнение южнокорейцев о бойкоте Олимпийских игр в Токио политолог Андрей Данилов.

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«Мы не должны быть инструментом политического давления со стороны стран-участниц. При воссоздании игр спортивный и общественный деятель, инициатор организации современных олимпийских игр Пьер де Кубертен по примеру древних греков считал, что они должны быть символом мира. В древней Греции прекращались войны на период игр. Конечно, правила нарушали и тогда, но на то мы и люди, чтобы учиться и становиться лучше.

Для выяснения таких вопросов у государств есть дипломатическая служба, международные организации и страны посредники. Конечно, земля из покон веков была предметом споров и войн, и сегодня это так. Но на период игр стоит забыть о территориальных претензиях, как это и задумывалось. Российское дипломатическое ведомство знает, как заявлять свою обеспокоенность и недовольство, президент страны также неоднократно заявлял о решении этой проблемы — отказ от участия в играх это не мера из-за которой перестанут рисовать Курилы как часть Японии.

Рисовать можно всё, что угодно, но факт остаётся фактом — Курилы сегодня — это территория России и оспорить это будет сложно, так как это грозит пересмотром итогов Второй мировой войны», — высказал своё мнение эксперт Андрей Данилов.

Как сообщало ИА REGNUM, семь из десяти жителей Южной Кореи выступают за бойкот Олимпийский игр (ОИ) в Токио в связи с притязаниями Японии на острова Токто.

Согласно результатам опроса, проведённого с 5 по 6 июня среди 1009 человек старше 18 лет, 67,6% респондентов выступают за бойкот ОИ-2020.