Пекин, , 04:27 — REGNUM Китайский банк развития (CDB), один из крупнейших банков страны, выпустил 3 июня оншорные облигации на сумму $2 млрд, что стало первым выпуском облигаций, деноминированных в долларах США, за последние шесть лет, сообщает агентство Синьхуа.

Годовые облигации имеют купонную ставку 0,38%, говорится в заявлении, опубликованном на веб-сайте CDB. Благодаря этому банк расширил свои каналы финансирования в иностранной валюте и предлагает китайским учреждениям диверсифицированные инвестиционные продукты в иностранной валюте, говорится в сообщении банка.

Банк заявил, что будет постоянно обогащать облигационные продукты и активно содействовать взаимосвязанности и качественному развитию рынка облигаций.

Поскольку китайская валюта юань продолжает стремительно дорожать, центральный банк Китая пообещал руководствоваться ожиданиями, чтобы сохранить обменный курс юаня в основном стабильным на разумном и сбалансированном уровне, а также призвал предприятия и финансовые учреждения воздерживаться от валютных спекуляций.

31 мая Народный банк Китая заявил, что с 15 июня повысит коэффициент резервных требований по депозитам в иностранной валюте на 2 процентных пункта с нынешних 5% до 7%.