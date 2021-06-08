Нью-Йорк, США, , 04:22 — REGNUM Ливерморская национальная лаборатория им. Лоуренса (США) подготовила секретный доклад, в котором допустила распространение коронавируса SARS-CoV-2 после утечки из лаборатории в китайском Ухане. Об этом 7 июня пишет газета The Wall Street Journal.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Доклад не содержит утверждений, а также доказательств выдвинутым предположениям. Однако учёные считают, что «гипотеза утечки вируса из китайской лаборатории в Ухане является возможной и заслуживает проведения дальнейшего расследования», — пишет газета.

По информации источника, доклад подготовили ещё в мае 2020 года, и он до сих пор остаётся засекреченным. Документ якобы содержит «веские доводы в пользу дальнейшей проверки возможности распространения вируса из лаборатории» и направлен в Госдепартамент США для рассмотрения.

Напомним, в Вашингтоне не удовлетворились исследованием происхождения коронавируса, которое в начале 2021 года провели эксперты Всемирной организации здравоохранения совместно с китайскими учёными. В конце мая президент США Джо Байден призвал уделить этому вопросу повышенное внимание и начать «вторую фазу» расследования.

Читайте также: США продолжат искать источник происхождения COVID-19 — Блинкен

Читайте ранее в этом сюжете: Посольство Китая призвало США не политизировать происхождение коронавируса