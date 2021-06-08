Пекин, , 04:21 — REGNUM Университеты материкового Китая второй год подряд заняли первые два места в рейтинге университетов Азии Times Higher Education (THE) в 2021 году, сообщает агентство Синьхуа.

Университет Цинхуа занимает первое место третий год подряд, впервые заявив о себе в 2019 году. Пекинский университет удерживает второе место. В рейтинге содержится 551 университет, по сравнению с 489 в 2020 году, в котором участвуют 30 стран и регионов мира.

В топ-10 входят Национальный университет Сингапура (3-е место) и Университет Гонконга (4-е место), которые сохранили свои позиции с 2020 года. Наньянский технологический университет Сингапура (5-е место) входит в топ-5, занимая ранее лишь шестое место в 2020 году.

В общей сложности в Рейтинге находится 91 университет материкового Китая, что уступает лишь Японии, которая представлена 116 вузами.

Материковый Китай также лучше всего представлен в топ-50, занимая 15 позиций, поскольку Центральный Южный университет (44-е место) и Южно-Китайский технологический университет (50-е место) вошли в группу. Из 15 вузов 13 улучшили или сохранили свои прежние звания.

При составлении рейтинга университетов Азии 2021 года применялись те же 13 показателей эффективности, что и в Мировом рейтинге университетов, но они были перекалиброваны, чтобы отразить ситуацию именно с вузами Азии.

Университеты оценивались по показателям эффективности, сгруппированным в пять областей: преподавание (25%), исследования (30%), цитируемость (30%), международные перспективы (7,5%) и доходы от промышленности (7,5%).