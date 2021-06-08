Веллингтон, , 04:16 — REGNUM На долю Китая как главного внешнеторгового партнера Новой Зеландии приходилось примерно 23% от общего объема торговли страны на март 2021 года по сравнению с 19% годом ранее, сообщает агентство Синьхуа.

По данным департамента статистики Новой Зеландии (Stats NZ), за год по март 2021 года на Китай приходилось 26% общего объема экспорта новозеландских товаров и услуг, а также 20% импорта. Общий объем экспорта в Китай составил 19 млрд новозеландских долларов ($13,7 млрд), а импорта из Китая — 13,8 млрд ($9,97 млрд), в результате чего положительное сальдо торгового баланса достигло 5,1 млрд новозеландских долларов ($3,7 млрд).

Положительное сальдо торгового баланса Новой Зеландии со всеми странами составило 2,3 млрд новозеландских долларов ($1,66 млрд) за год до марта 2021 года, при этом Китай возглавил положительное сальдо, несмотря на дефицит торгового баланса в размере 2 млрд новозеландских долларов ($1,4 млрд) с Европейским союзом.