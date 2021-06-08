Сеул, , 04:11 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 454 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

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По его данным, 435 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что снижение заболеваемости может быть связано с уменьшением количества проводимых тестов на выходные дни. Как правило, рост заболеваемости начинает фиксироваться по средам и до окончания недели.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 145 091. Также за минувшие сутки в стране скончался пациент с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1975 человек.