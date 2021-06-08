Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе состоявшейся 7 июня в Вашингтоне встречи обсудили отношения с Россией. Об этом Столтенбер по окончании переговоров рассказал журналистам.

Йенс Столтенберг «Мы также обсудили Россию. И мы согласны с двойственным подходом: нам нужны сдерживание и оборона, но также диалог с Россией»

Генсек НАТО не стал отвечать на прямой вопрос о том, состоится ли в преддверии предстоящего саммита альянса в Брюсселе заседание Совета Россия — НАТО, но подчеркнул, что «диалог с Россией не является признаком слабости». По его словам, «мы сильны, мы едины, и тогда мы сможем говорить с Россией, а нам нужно разговаривать с Россией, чтобы стремиться к лучшим отношениям», поскольку, «даже если мы не верим в лучшие отношения с Россией», необходимо наладить «сложные отношения с Россией» ради важных вопросов контроля над вооружениями, прозрачности и снижения рисков.

Столтенберг заявил, что обсудил с Байденом вопросы контроля над вооружениями и приветствует продление российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3). Также он одобрительно отозвался о намерении президента США до саммита с президентом России Владимиром Путиным встретиться с лидерами стран НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия готова обсуждать с НАТО вопросы деэскалации и предотвращения инцидентов, но такой диалог бессмыслен без привлечения военных экспертов.

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