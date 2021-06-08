Кито, , 04:05 — REGNUM Власти Эквадора заинтересованы в восстановлении отношений с Россией «на всех уровнях», заявил экс-посол республики в Москве Хулио Прада Эспиноса.

«Они хотят возобновления двусторонних отношений с Россией на всех уровнях и во всех возможных сферах», — приводит его слова РИА Новости.

По словам Прада Эспиносы, бывшие власти Эквадора не развивали отношения с Россией, однако новая администрация намерена исправить эту ситуацию. При этом эквадорские власти считают РФ выгодным партнером для торговли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Эквадоре начались проблемы с вакцинацией населения против коронавирусной инфекции. В частности, в республике наблюдается дефицит препаратов, что затрудняет планы привить девять миллионов человек за первые 100 дней работы новых властей.