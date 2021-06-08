Буэнос-Айрес, , 03:57 — REGNUM Общее число зарегистрированных случаев инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2 в Аргентине достигло 3 977 634, включая вновь выявленных носителей — 22 195. Об этом 7 июня сообщается на странице в Twitter минздрава страны.

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Вместе с тем 3 560 148 человек уже излечились от коронавирусной инфекции. Также в стране зафиксировали еще 773 летальных исхода от осложнений, вызванных заболеванием COVID-19. C начала пандемии в Аргентине по указанной причине умерли 81 946 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня, в ходе видеоконференции на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), аргентинский президент Альберто Фернандес от имени народа Аргентины выразил благодарность России и ее руководству за помощь, оказанную во время пандемии коронавируса.

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