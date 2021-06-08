Тюмень, , 03:49 — REGNUM В Тюмени горит тополиный пух на Текутьевском кладбище, город заволокло дымкой. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

«На данной территории работают пять единиц техники, 12 человек личного состава подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области. Специалисты газовой службы также находятся на месте», — сообщают в мэрии.

Поясняется, что возгорание идёт маленькими очагами по 2−3 метра. Все они окапываются и проливаются водой. Сухостоя на территории нет, рядом с кладбищем есть гидранты, поэтому сильного распространения огня не будет.