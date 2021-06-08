Москва, , 03:40 — REGNUM Около половины опрошенных жителей России (48%) предпочитают не брать кредиты из-за страха накопить долги. Об этом говорится в результатах исследования, проведённого Райффайзенбанком.

В других случаях отказ от кредитов участники опроса объяснили отсутствием нужды в заёмных средствах (37%) и невыгодными предложениями банков (36%).

Кроме того, 4% респондентов сообщили, что им отказывали банки.

Опрос проводился среди 500 человек из семи крупных городов России, включая Москву и Санкт-Петербург, которые никогда не брали кредит. Средний возраст респондентов составил 26−45 лет.

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