Остин, США, , 03:41 — REGNUM В США губернатор штата Техас Грэг Эбботт 7 июня подписал закон, запрещающий учреждениям и компаниям требовать от жителей штата подтверждения вакцинации от COVID-19 в качестве условия оказания каких-либо услуг. Об этом говорится в опубликованном на сайте губернатор заявлении.

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По мнению Эбботта, представляющего Республиканскую партию США «техасцы должны быть свободны ходить туда, куда хотят, без каких-либо ограничений или требований». А на территории Техаса теперь нельзя будет запрашивать данные о вакцинации, как условия для доступа куда-либо или получения каких-либо услуг.

Грэг Эбботт «Сегодня я подписал закон, который запрещает какому-либо техасскому бизнесу или правительственным учреждениям требовать паспорт вакцинации или какую-то информацию о вакцинации»

Законопроект, инициатором которого были представители республиканцев, ранее получил одобрение законодательного собрания штата.

Как сообщало ИА REGNUM, по меньшей мере 63% представителей взрослого населения США сделали хотя бы одну прививку от коронавирусной инфекции.

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