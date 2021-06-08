Гавана, , 03:36 — REGNUM На Кубе общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило 150 тысяч, сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В частности, за 7 июня в стране выявили 1185 носителей SARS-CoV-2. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа на Кубе выросло до 150 103. Также за минувшие сутки в республике скончались еще 13 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Кубе от осложнений COVID-19 умерли 1025 человек.

«Мы столкнулись с ситуацией стремительного распространения COVID-19», — заявил главный эпидемиолог республики Франциско Дюран.

Отмечается, что в кубинской столице Гаване, являвшейся крупнейшим очагом распространения коронавирусной инфекции, снизилась заболеваемость. Не исключается, что это вызвано началом вакцинации населения против COVID-19.