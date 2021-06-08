Якутск, , 03:42 — REGNUM Эксперты «Востокгосплана» определили основные направления оптимизации северного завоза в Якутии, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 июня в пресс-службе ведомства.

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«Особенностью северного завоза в Якутии является высокая доля речных перевозок в короткий навигационный период. Поэтому ключевой остаётся проблема критического устаревания инфраструктуры северного завоза, в том числе ухудшение параметров судоходных путей, высокий уровень износа портовых мощностей, пунктов депонации и самого флота. Так, например, несовпадение сроков навигации приводит к тому, что сроки доставки грузов по отдельным труднодоступным арктическим территориям составляют от 1,5 до 2-х лет», — считают аналитики «Востокгосплана».

Ещё одной проблемой является дефицит финансовых средств — ежегодно операторы расходую на северный завоз 30−35 млрд рублей, из них около 65% это кредитные ресурсы, доля которых постоянно увеличивается.

По мнению экспертов, решению этих проблем препятствует отсутствие нормативно-правового регулирования и централизованной системы планирования и контроля.

В этой связи «Востокгосплан» планирует создать цифровую систему северного завоза, которая позволит повысить точность планирования, а также в оперативном режиме оптимизировать логистические цепи поставок социально-значимых товаров в труднодоступные районы.

«Ожидается, что реализация комплекса мероприятий будет способствовать сокращению затрат на осуществление северного завоза, повышению продовольственной и энергетической обеспеченности населения этих территорий, а также сокращению ущерба от риска сбоя поставок», — заключили эксперты.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Камчатки вышли с предложением в комитет Госдумы по аграрным вопросам внести изменения в Бюджетный кодекс, которые бы позволили компенсировать транспортные расходы на доставку продуктов питания в отдалённые северные территории.