Лхаса, Китай, , 03:27 — REGNUM Ученые обнаружили два новых вида шерстистых белок-летяг на юго-западе Китая, а результаты исследований были опубликованы в Зоологическом журнале Линнеевского общества, сообщает агентство Синьхуа.

Согласно статье, белка eupetaurus cinereus является одним из самых редких и наименее изученных млекопитающих в мире. В настоящее время животное классифицируется как находящееся под угрозой исчезновения и находится в Красной книге Международного союза охраны природы. Популяция вида оценивается примерно от 1000 до 3000 особей, сказал автор статьи Ли Цюань, который является сотрудником Куньминского института зоологии при Китайской академии наук.

Исследовательская группа, состоящая из ученых из Китая, Австралии и Соединенных Штатов, обнаружила два новых вида белок в Тибетском автономном районе и провинции Юньнань. Они были названы тибетская шерстистая белка-летяга или eupetaurus tibetensis и юньнаньская шерстистая белка-летяга или eupetaurus nivamons.

«Результаты мониторинга показали, что места их обитания находятся далеко от населенных пунктов. Мы вместе с сотрудниками заповедников будем продолжать следить за ними, изучать и защищать их», — сказал Ли.

Открытие новых видов указывает на то, что Гималайские и Хэндуаньские горные районы могут похвастаться богатым биоразнообразием.