Пекин, , 03:20 — REGNUM Группа китайских экспертов в области сердечно-сосудистой системы человека недавно разработала первую модель оценки полигенного риска инсульта среди китайского населения и обеспечения практического инструмента профилактики, сообщает 2 июня агентство Синьхуа.

Модель была создана исследовательской группой во главе с профессором Лу Сянфэном и членом Китайской академии наук профессором Гу Дунфэном в больнице Фувай Китайской академии медицинских наук, которая также является Национальным центром сердечно-сосудистых заболеваний.

Лу сказал, что исследование включило крупномасштабные геномные данные об инсульте и связанных с ним заболеваниях и факторах риска у жителей Восточной Азии. Было использовало более 500 генетических вариантов для создания модели, которая затем была проверена, а примерно примерно 40 000 китайцы со средним периодом наблюдения в девять лет.

Результат показывает, что модель может эффективно предсказывать риск инсульта. Риск инсульта в возрасте 80 лет для лиц с высоким полигенным риском составляет 25,2%, что почти в два раза больше, чем для лиц с низким полигенным риском, который составляет 13,6%

Результаты также показывают, что, если люди с высоким полигенным риском имеют в семейном анамнезе инсульт, гипертонию или диабет, их риск инсульта составляет 41,1%, 33,2% и 42,5% соответственно. Модель имеет научное значение для точной профилактики инсульта и, как ожидается, станет практическим инструментом оценки для раннего скрининга населения с высоким риском в Китае, добавил Лу.

Исследование финансировалось Национальным фондом естественных наук Китая, Инновационным фондом медицинских наук США и Национальным планом ключевых исследований и разработок. Исследование было опубликовано в журнале Neurology.