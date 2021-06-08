Пекин, , 03:15 — REGNUM Ведущий китайский производитель тяжелого оборудования Sany Heavy Industry Co., Ltd. продал 98 705 единиц экскаваторов в 2020 году, передает агентство Синьхуа.

По данным консалтинговой компании по рынку экскаваторов Off-Highway Research, продажи экскаваторов Sany составили 15% от доли мирового рынка в 2020 году, заняв первое место в мире.

Продажи экскаваторов широко упоминаются в качестве важного показателя жизнеспособности экономики, поскольку спрос обычно подкрепляется ростом добычи полезных ископаемых и развитием инфраструктуры.

«На внутренний рынок приходилось около 90% от общего объема продаж Sany в 2020 году… Мы надеемся достичь цели продаж в $10 млрд за рубежом примерно к 2025 году», — заявил президент Sany Сян Вэньбо, добавив, что продажи были устойчивыми с тех пор, как Китай эффективно сдержал эпидемию и стимулировал восстановление экономики в прошлом году.

Компания недавно представила «интеллектуальный экскаватор» нового поколения SY375IDS, который оснащен ковшом объемом 1,9 кубометра и гидравлической системой с электронным управлением. Усиленный технологией дистанционного управления 5G, продукт может работать беспилотно в опасных и сложных условиях.

Продажи Sany за рубежом превысили 10 000 единиц в 2020 году, а рост в годовом исчислении превысил 30%. Доля экскаваторов на основных рынках, таких как Северная Америка, Европа и Индия, значительно возросла, в то время как на рынке Юго-Восточной Азии также наблюдались яркие пятна.