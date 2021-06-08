Анадырь, , 03:19 — REGNUM В рамках реализации проекта освоения Баимской рудной зоны на Чукотке Минвостокразвития и компания «ГДК Баимская» на прошедшем ПМЭФ-2021 подписали соглашение о применении механизма дальневосточной концессии для строительства инфраструктурных объектов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства округа.

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«Применение механизма концессии стало ещё одним шагом к реализации проекта освоения Баимской рудной зоны. Это самый крупный инвестпроект на территории Чукотки, который позволит значительно усилить экономику региона, внесёт большой вклад в социальное развитие и в транспортную инфраструктуру, которая необходима для устойчивого развития и, главное, повышения уровня жизни людей», — сказал после подписания соглашения губернатор Чукотки Роман Копин.

Потенциал Баимской рудной зоны — 23 млн тонн меди и 2 тыс. тонн золота. Месторождение является одним из крупнейших по российским стандартам. Новый комбинат планируется к запуску в 2027 году.

Плановые капитальные вложения в проект составят 570 млрд рублей, а в регионе будет создано более 2 тыс. рабочих мест. Предприятие будет добывать и перерабатывать до 70 млн тонн руды в год, производя медный и молибденовый концентраты, содержащие, медь, золото и серебро в первом случае, и молибден — во втором.

Механизм дальневосточной концессии будет задействован для строительства и эксплуатации части круглогодичной автомобильной дороги федерального значения необщего пользования, по которой продукция Баимского ГОКа будет доставляться до порта.

Как сообщало ИА REGNUM, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев в рамках рабочей поездки на Чукотку в начале апреля 2021 года провёл в Анадыре совещание о ходе реализации инвестиционного проекта по освоению Баимской рудной зоны и дал ряд поручений.