Тюмень, , 03:14 — REGNUM В Тюмени пропал тренер по дзюдо с деньгами, которые собирались на поездку юных спортсменов в летний лагерь на море. Об этом сообщает портал 72.ru.

Родители воспитанников центра «Тюмень-дзюдо» обратились в полицию. Они сдали около 500 тыс. рублей на детский отдых в Туапсе, пришли на железнодорожный вокзал с детьми 5 июня. Но оказалось, что билеты на поезд и путёвки в лагерь не оплачены, а тренер исчез — на телефонные звонки не отвечает, и его брат, тоже тренер центра «Тюмень-дзюдо», не может найти родственника.

В центре сообщили, что пропавший тренер не ставил никого из руководства в известность о предстоящей поездке.

«Наверное, он ехал как частное лицо. Сам центр никаких платных групп для детей не организует», — пояснила заместитель директора по спортивно-оздоровительной работе Центра олимпийской подготовки «Тюмень-дзюдо» Наталья Харламова.

Кроме того, в прошлом году пропавший тренер оказывался в подобной ситуации и лишь недавно раздал долги родителям детей.