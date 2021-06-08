Гонконг, Китай, , 03:08 — REGNUM Частный сектор Гонконга зафиксировал более благоприятные условия для ведения бизнеса четвертый месяц подряд в мае, так как индекс деловой активности (PMI) достиг лучшего уровня с февраля 2014 года, сообщает агентство Синьхуа.

Индекс деловой активности выше 50 указывает на расширение деловой активности, в то время как показатель ниже 50 указывает на сокращение. Актуальный индекс деловой активности финансового центра составил 52,5 пункта в мае после 50,3 пункта в апреле, говорится в исследовании консалтинговой фирмы IHS Markit, опубликованном в четверг.

Расширение частного сектора ускорилось в прошлом месяце, поскольку ослабление ограничений COVID-19 способствовало улучшению экономических условий и укреплению деловой уверенности, говорится в сообщении фирмы. Объем производства рос более устойчиво по мере роста новых заказов, а экспортные заказы вернулись к росту после 25 месяцев спада.

Ссылаясь также на неблагоприятные факторы, включая низкий уровень персонала и растущие расходы на закупки, IHS Markit отметила, что предприятия в целом стали более оптимистичными, прогнозируя дальнейшее восстановление экономики, если эпидемия останется под контролем и вакцинация пройдет успешно.

Заместитель директора по экономике IHS Markit Пан Цзиньи, прогнозирует, что экономика Гонконга вырастет на 6,8% в 2021 году после сильного отскока в первом квартале.

Опрос был основан на ответах менеджеров по закупкам в группе из примерно 400 компаний частного сектора, охватывающих производство, строительство, оптовую и розничную торговлю и услуги.