Вашингтон, , 03:05 — REGNUM Планы американских властей предоставить в качестве помощи Украине 900 тыс. доз вакцины от коронавирусной обсудили в ходе телефонного разговора глава Белого дома Джо Байден и украинский президент Владимир Зеленский. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе администрации США.

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Кроме того, они затронули тему энергетической безопасности и договорились о тесном сотрудничестве в этой области. Байден также пригласил Зеленского посетить США до конца лета.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 июня на Украину прибыл груз с очередной партией вакцины от COVID-19. В ее составе находилось 705 600 доз препарата британско-шведской фармкомпании AstraZeneca.

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