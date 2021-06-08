Пекин, , 03:01 — REGNUM Сектор программного обеспечения и информационных технологий (IT) Китая продолжил уверенное восстановление в течение первых четырех месяцев года. Доходы и прибыль выросли, а экспорт программного обеспечения вернулся к уровню 2019 года, показали официальные данные, передает агентство Синьхуа.

За этот период сектор получил прибыль в размере 288,5 млрд юаней (около $45,2 млрд). Это на 20,5% больше, чем годом ранее, при совокупном годовом темпе роста в 8,5% за последние два года, сообщило Министерство промышленности и информационных технологий КНР.

Совокупный доход компаний от программного обеспечения за этот период достиг 2,57 трлн юаней, увеличившись на 25% в годовом исчислении и обеспечив среднегодовые темпа роста за последние два года на уровне 11,7%.

Экспорт программного обеспечения достиг $14,9 млрд за первые четыре месяца, в целом восстановившись до уровня аналогичного периода 2019 года, показали данные министерства.

Благодаря благоприятной политике в области интеллектуального производства и спросу на цифровую и интеллектуальную трансформацию отраслей, выручка от промышленных программных продуктов выросла на 22,3% в годовом исчислении, увеличившись на 1,4 процентных пункта по сравнению с первым кварталом года.