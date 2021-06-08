Сантьяго, , 02:59 — REGNUM В Чили общее число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией превысило 30 тысяч человек, сообщает пресс-служба чилийского министерства здравоохранения.

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В частности, за 8 июня в республике скончался 121 человек с COVID-19. Таким образом, общее число умерших в Чили от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, достигло 30 058. Также за минувшие сутки в стране выявили еще 6958 носителей SARS-CoV-2. Всего с начала пандемии в Чили подтвердили 1 434 884 случая заражения коронавирусом нового типа.

Глава минздрава Чили Паула Даза добавила, что границы страны останутся закрытыми до 30 июня в целях предотвращения распространения новых штаммов заболевания. Также 11 муниципалитетов поместят на карантин.