Пекин, , 02:56 — REGNUM Дети-инвалиды в Китае с 2018 года получили 676 000 единиц реабилитационных услуг в рамках правительственной программы помощи, сообщила Китайская федерация инвалидов, передает агентство Синьхуа.

По данным федерации, в рамках этой программы, разработанной три года назад и предназначенной для детей с ограниченными возможностями, из года в год увеличивается число детей, получающих такую помощь.

До сих пор Китай поручил более чем 3200 учреждениям обрабатывать заявления нуждающихся детей и выделил 8000 учреждений для оказания реабилитационных услуг, что действительно стало общенациональной схемой, заявила федерация.

Согласно официальному документу, опубликованному в июне 2018 года, местные органы власти уровня округов и выше обязаны оказывать реабилитационную помощь детям в возрасте шести лет и младше с ограниченными возможностями, связанными со зрением, слухом, языком, конечностями или интеллектом, а также аутизмом.

Цель состоит в том, чтобы помочь им уменьшить дисфункцию, приобрести навыки самообслуживания и больше участвовать в социальной деятельности, говорится в документе. Эти расходы были частично оплачены местными органами власти и субсидированы центральным правительством.

Детство считается лучшим временем для восстановления от инвалидности. Раннее выявление, диагностика и вмешательство могут привести к заметному улучшению функционирования органов.