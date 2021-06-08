Хэфэй, Китай, , 02:53 — REGNUM Город Луань в восточно-китайской провинции Аньхой избавился от всех зон высокого и среднего риска по COVID-19, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

По данным комиссии здравоохранения Луаня, последняя зона среднего риска по COVID-19 получила статус зоны низкого риска. Первый подтвержденный случай заболевания опасной инфекцией в Луане в рамках недавней вспышки был зафиксирован 13 мая.

В результате власти города были вынуждены предпринять ряд незамедлительным мер сдерживания распространения вируса. 4 июня в городе не осталось ни одного подтвержденного и бессимптомного случая COVID-19.

По состоянию на 7 июня в Луане не сообщалось о новых случаях инфицирования в течение 14 дней.