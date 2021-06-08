Москва, , 02:52 — REGNUM Самый высокий уровень безработицы в среднем за февраль-апрель 2021 года фиксировали в трёх российских регионах — Ингушетии (32,2%), Туве (20,4%) и Чечне (18,1%). Об этом сообщили в Федеральной службе государственной статистики (Росстат).

Четвертое и пятое места по этому показателю заняли Дагестан (16,4%) и Алтай (14,7%). В Росстате отметили, что уровень безработицы рассчитан по методологии Международной организации труда.

«По ее критериям безработным считается тот, кто не имеет работы в момент исследования, ищет ее и готов приступить к ней со следующей недели», — цитируют «Известия» собеседника.

Самый низкий уровень безработицы в этом году Росстат фиксировал в Ямало-Ненецком АО (2,4%), Санкт-Петербурге и Чукотском АО (по 2,5%), Татарии (2,8%) и Москве (3%).

Ранее первый вице-премьер правительства РФ Андрей Белоусов сообщал, что снижение безработицы в России идет быстрее плана по восстановлению экономики после эпидемии коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Безработица в России снижается быстрее плана – Белоусов