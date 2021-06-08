Любляна, , 02:53 — REGNUM Словения продолжает смягчать ограничительные меры по борьбе с коронавирусом и 7 июня в этой стране были сняты несколько ограничений, касающихся массовых собраний, загруженности помещений и торговли. Об этом сообщает хорватское новостное агентство Večernji list.

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Присутствие на публичных мероприятиях по-прежнему допускается только для персонала и посетителей, которые были привиты, переболели коронавирусом или были протестированы, но с 7 июня стала возможна заполненность помещений на таких мероприятиях на 75%.

На открытых пространствах посетители мероприятий на сидячих местах должны находиться на расстоянии не менее одного метра, в то время как расстояние в 1,5 метра по-прежнему должно соблюдаться теми, кто занимает стоячие места, за исключением членов одной семьи.