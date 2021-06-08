Оттава, , 02:45 — REGNUM Исламофобии нет места в Канаде и ее необходимо искоренить, написал канадский премьер-министр Джастин Трюдо 7 июня на своей странице в Twitter.

Так, он отреагировал на инцидент в провинции Онтарио, где автомобиль сбил семью мусульман. Правоохранительные органы считают, что водитель совершил наезд преднамеренно, из-за религиозной нетерпимости.

Трюдо отметил, что его «ужаснула» эта новость. Кроме того, глава правительства выразил солидарность со всеми мусульманами Канады.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в канадском городе Лондон (провинция Онтарио) водитель автомобиля протаранил семью из пяти человек. Выжил только один из них — ребенок девяти лет. Виновник инцидента задержан и помещен под стражу.

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