Красноярск, , 02:40 — REGNUM Во вторник, 8 июня, в Красноярске будет переменная облачность, преимущественно без осадков, температура воздуха +25…+28 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:30 на Театральной площади было +11 °C.

Ночью с 8 на 9 июня ожидается до +11…+13 °C, переменная облачность, кратковременный дождь.

Скорость юго-восточного ветра 3−8 м/с, на порывах до 11 м/с. Давление — 732 мм рт. ст.

В среду, 9 июня, в Красноярске до +19…+21 °C днём и +6…+8 °C ночью, облачно с прояснениями, без осадков.

В четверг, 10 июня, в Красноярске ожидается до +15…+17 °C днём. Ночью — до +4…+6 °C. Облачно, без осадков.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 8 июня на юге Эвенкийского муниципального района (МР) ожидается северо-западный ветер на порывах до 15−17 м/с. На юге Туруханского района сильные дожди, грозы.

8−11 июня в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

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