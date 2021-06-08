Анкара, , 02:43 — REGNUM Греция 7 июня внесла Турцию в категорию безопасных стран, обьявили в МИД Греции. Греция теперь не будет принимать заявки на предоставление убежища пересекающих Турцию беженцев из Сирии, Афганистана, Пакистана, Бангладеш и Сомали. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Hürriyet.

«Согласно законодательству Греции, Турция является безопасной третьей страной для беженцев. Это решение охватывает лиц, ищущих убежища, из Сирии, Афганистана, Пакистана, Бангладеш и Сомали», — отметили в МИД Греции.

В заявлении указано, что это решение было принято с учетом всей актуальной информации об условиях жизни и текущей ситуации в Турции в отношении прав человека определенных категорий лиц, подавших заявку на международную защиту. Согласно заявлению, Турция предоставила все условия для рассмотрения заявок на предоставление международной защиты лицам, ищущих убежища из перечисленных стран.