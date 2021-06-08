Чэнду, Китай, , 02:36 — REGNUM Археологи в юго-западной китайской провинции Сычуань заявили, что они обнаружили шесть частей обугленной бамбуковой стружки, которые, как полагают ученые, являются частью хижины из бамбука и глины, построенной 4500 лет назад, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

Останки являются старейшими в своем роде, найденными до сих пор на равнине Чэнду, и были раскопаны в руинах Древнего города Баодунь в столице провинции городе Чэнду, согласно данным Научно-исследовательского института культурных реликвий и археологии Чэнду.

В Древнем Китае стиль строительства из бамбука и глины был устоявшейся формой строительства в некоторых районах, но он никогда не был замечен на равнине Чэнду в такой древности.

«Это открытие непосредственно доказало существование стен из бамбука и глины», — сказал представитель института Тан Мяо.

На этом месте также были раскопаны десятки тысяч керамических изделий, а также десятки керамических изделий и предполагаемые руины рисовых полей.

Руины Баодуна — это самые ранние и самые крупные остатки доисторического древнего города, найденные до сих пор в верховьях реки Янцзы. Город является самым ранним местом массового поселения людей на равнине Чэнду, а также местом рождения цивилизации, выращивающей рис на равнине. Руины предоставили крайне важную информацию для исследования происхождения цивилизации Саньсиндуй.