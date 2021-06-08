Пекин, , 02:25 — REGNUM Китай углубит реформу своих государственных художественных трупп, чтобы стимулировать художественное творчество, сообщает 7 июня агентство Синьхуа.

В руководстве, совместно выпущенном Главным управлением Центрального комитета Коммунистической партии Китая и Главным управлением Государственного совета КНР, содержится настоятельный призыв к государственным художественным труппам укреплять партийное руководство и уделять особое внимание общественным благам.

Отметив, что государственные художественные труппы являются основной силой в развитии социалистической литературы и искусства, руководство призвало создавать больше пьес, посвященных реализму, патриотизму, значительным революционным и историческим событиям, молодежи и военным.

Руководство также поощряло государственные художественные труппы работать с высшими учебными заведениями и профессионально-техническими училищами, чтобы развивать больше профессиональных талантов.