Бразилиа, , 02:25 — REGNUM По меньшей мере 16 984 218 случаев заражения SARS-CoV-2 зарегистрировали на территории Бразилии с начала пандемии, 7 июня сообщается на сайте бразильского министерства здравоохранения.

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Из них 15 408 401 факт связан с выздоровлением пациентов. За сутки в стране выявили еще 37 156 носителей коронавируса.

Кроме того, в Бразилии возросло общее число подтвержденных летальных исходов от осложнений при заболевании COVID-19 — до 474 414. За последние 24 часа этот показатель увеличился на 1010 умерших.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июня агентство Reuters распространило информацию о том, что эксперты бразильского фармрегулятора Anvisa рекомендовали использовать российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» только для прививок среди здорового взрослого населения.

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