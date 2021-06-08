Белград, , 02:39 — REGNUM Депутаты парламента Сербии 7 июня поддержали предложение по внесению поправок в конституцию в области юстиции и, таким образом, дали согласие на внесению поправок в наивысший правовой акт государства. Об этом сообщает сербское новостное агентство Srbija danas.

Предложение по внесению поправок в конституцию Сербии было принято голосами 207 из 213 народных депутатов. Против предложения выступили три депутата, воздержались два, и один депутат не проголосовал.

Премьер-министр Сербии Анна Брнабич поблагодарила депутатов накануне голосования за продуктивные дебаты о конституционных поправках, касающихся правосудия, и за конструктивные советы. Она добавила, что правительство будет продолжать вносить предложения «через комитет по конституционным вопросам и законодательству для продолжения работы над поправками».