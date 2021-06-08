Вашингтон, , 02:26 — REGNUM Пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй заявил, что утверждения о создании коронавируса SARS-CoV-2 в лаборатории Китая ничем не отличаются от прозвучавшей несколько лет назад лжи о том, что Ирак якобы обладает оружием массового уничтожения (ОМУ). Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.

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«Происхождение COVID-19 — вопрос науки, и учёные всего мира должны его совместно изучать, а не политизировать. Любые выводы должны быть сделаны в соответствии с процедурами ВОЗ научно обоснованными методами», — подчеркнул дипломат.

Лю Пэнъюй «Кампания по политизации изучения происхождения (COVID-19) и очернения Китая ничем не отличается от лжи о том, что Ирак обладал оружием массового уничтожения (ОМУ)»

Напомним, 5 февраля 2003 года госсекретарь США Колин Пауэлл продемонстрировал на заседании СБ ООН пробирку с белым порошком, которая якобы являлась доказательством обнаружения в Ираке химического оружия массового уничтожения. Это послужило основанием для начала против Ирака военной операции США и Великобритании, несмотря на блокирование Россией принятия одобряющей резолюции СБ ООН.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что администрация президента Джо Байдена твёрдо намерена найти источник происхождения COVID-19. По мнению Блинкена, Китай до сих пор не обеспечил необходимую прозрачность в этом вопросе и не предоставил нужный доступ для международных экспертов.

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