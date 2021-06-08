Москва, , 02:14 — REGNUM Президент США Джо Байден совершит ошибку, если попытается вести диалог с президентом России Владимиром Путиным «с позиции силы», написал 7 июня председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков в своём Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, который объявил, что Байден на этой неделе начинает европейское турне «с позиции силы».

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«Возможно, что Байден и впрямь попробует начать диалог с Путиным с позиции силы, пытаясь запугивать Москву карательными акциями и диктовать ей условия, — объяснил Пушков. — В этом случае он совершит большую ошибку: на такой основе продвинуться никуда не получится, и Байдену придется в этом убедиться».

Сенатор добавил, что такой подход американского лидера в отношении российского президента «похоронит саму возможность более стабильных отношений».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что встреча президента России Владимира Путина с американским лидером Джо Байденом пройдёт в Женеве 16 июня. Официальные лица с обеих сторон сообщали, что не ожидают значительных результатов от этого саммита.

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