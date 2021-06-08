Подгорица, , 02:15 — REGNUM В Черногории за последние 24 часа выявили 22 новых случая заражения коронавирусом, 2 человека скончались от COVID-19. Из больницы выписались 43 пациента. Об этом сообщает черногорское новостное агентство Aktuelno 7 июня со ссылкой на институт общественного здоровья Черногории.

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Отмечается, что общее количество выявленных случаев инфицирования в Черногории составляет в настоящее время 99 834, а количество скончавшихся от COVID-19 составляет 1594 человек.

Напомним, что 5 июня в Черногории был подтвержден 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией.