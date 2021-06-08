Сараево, , 02:06 — REGNUM В Боснии и Герцеговине, в соответствии с результатами 1599 проведённых ПЦР-тестов, было подтверждено 24 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, еще 12 человек скончались. Об этом сообщает боснийское новостное агентство N1 7 июня.

Следите за развитием событий в трансляции: «Мир в ожидании нового смертоносного вируса — все новости»

Заражение было подтверждено у 15 жителей Федерации Боснии и Герцеговины и у 8 жителей Республики Сербской. В округе Брчко выявлен 1 новый случай заражения коронавирусом.

С момента вспышки эпидемии в марте в Боснии и Герцеговине было зарегистрировано более 204 410 случаев заражения коронавирусом и 9411 смертельных случаев.

Напомним, что раннее 5 июня в Боснии и Герцеговине было подтверждено 52 новых случая заражения коронавирусной инфекцией и 12 смертельных случая.