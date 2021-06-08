Вашингтон, , 02:03 — REGNUM Обвинения предъявлены клиентке салона красоты в американском штате Техас после того, как она открыла стрельбу из-за сделанного ей маникюра. Об этом 7 июня сообщается на сайте офиса шерифа округа Харрис.

Инцидент произошел еще в конце мая. Жительница округа вместе со своей сестрой решила посетить салон красоты. Обеим сделали маникюр, стоимость которого они посчитали завышенной и вступили в спор с владельцем заведения.

В ходе перепалки женщина выстрелила в хозяина салона и ранила его. После случившегося она скрылась с места происшествия, но позже была задержана. Раненый мужчина находится в тяжелом состоянии в больнице.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 июня в пригороде Майами (американский штат Флорида) в результате перестрелки на выпускном погибли три человека и еще пятеро были ранены.

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