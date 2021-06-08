Анкара, , 01:59 — REGNUM В Турции, в соответствии с результатами 218 164 проведённых ПЦР-тестов, выявили 5647 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, еще 495 человек скончались. Об этом сообщает турецкое новостное агентство Sabah 7 июня.

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Согласно новым официальным данным, число подтвержденных случаев заражения с начала эпидемии увеличилось до 5 293 627, смертельных случаев — до 48 255.

Было объявлено, что общее количество случаев увеличилось до 5 293 627, общее количество выздоровевших пациентов составило 6 576, уровень пневмонии у пациентов сохранился на отметке 2,7%, а число тяжелобольных снизилось до 1060 человек.