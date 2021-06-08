Пешавар, Пакистан, , 01:51 — REGNUM Пассажирский автобус упал в реку в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана, сообщает Синьхуа.

Сообщается, что в автобусе находились 18 человек. На месте происшествия работают спасатели, пока им удалось выловить из воды тело погибшей женщины. Остальные 17 пока числятся пропавшими без вести. Отмечается, что в поисковой операции принимают участие профессиональные дайверы, которые ищут погибших.

По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, когда входил в резкий поворот. Транспортное средство в результате этого упало в Инд и немедленно затонуло.