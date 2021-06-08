Нью-Дели, , 01:31 — REGNUM Число погибших в результате пожара на химическом предприятии в индийском штате Махараштра выросло до 18 человек, сообщает пресс-служба пожарного департамента региона.

Отмечается, что на момент возгорания на предприятии находились 38 человек, из них 20 смогли выбраться из пожара. При этом премьер-министр Индии Нарендра Моди уже выразил свои соболезнования родным и близким погибших.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пожар произошел на химическом предприятии у города Пуна в Индии. По первым данным, спасателям удалось обнаружить тела 14 погибших людей, трое считались пропавшими без вести. По предварительной версии, причиной пожара могло стать короткое замыкание.

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