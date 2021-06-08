8 июня 2021 | Время чтения 9 мин

Детям нужна реальная жизнь, реальные занятия и увлечения, не связанные с Интернетом и виртуальным общением, а любой уход детей в онлайн неизбежно ведет к управлению ими не школой и родителями, а так называемыми лидерами мнений, такими как Моргенштерн и ему подобными, которых активно сейчас рекламируют все виды СМИ

Андрей Афанасьев, , 07:09 — REGNUM Доклад общественного деятеля, писателя, основателя ресурса НАРАСПУТЬЕ.РУ Андрея Афанасьева «Опасный контент в социальных сетях» на конференции «Пути преодоления кризиса в образовании. Консолидация родительских и научных сообществ России», прошедшей в рамках Всероссийского родительского съезда «Будущее России» 22 мая 2021 года.

Мысли

Основное направление, которым занимаются авторы нашего сайта, — это разбор опасного контента и информирование родителей о тех угрозах, с которыми дети могут столкнуться в сети Интернет. И чем дальше, тем этих угроз становится всё больше.

Поэтому, в связи со всеми нижеизложенными обстоятельствами, политика Министерства просвещения выглядит чудовищной диверсией: фактически идёт насильственное втягивание детей в соцсети, в эту альтернативную среду, в которой не работают наши законы.

Особенно это касается «ТикТок», самой грязной на сегодняшний момент соцсети, содержащей массу материалов с возрастным цензом 18+. Приведу несколько примеров, чтобы был понятен масштаб проблемы.

В нашей стране действует закон 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», но в Интернете и соцсетях он не работает.

В социальной сети «ВКонтакте» на сегодняшний день существуют сотни групп, содержащих прямой суицидальный контент. Причем эти группы существуют очень давно, они многочисленны, на них родители периодически пишут жалобы, но ситуация не меняется.

Если же мы берём «ТикТок», то там ситуация намного хуже, ведь тот же суицидальный контент там распространяется через хештеги, а особенность «ТикТок» такова, что такие ролики могут попасть в ленту абсолютно любому пользователю. И «ТикТок» не видит никаких проблем в наличии на своей площадке таких хештегов, как, например, суицид или селфхарм (пропаганда самоповреждений) — по такому тегу на «ТикТок» имеется более 13 млн просмотров.

В «ТикТок» огромное количество роликов на тему закладок и закладчиков, с соответствующими хештегами. Пропаганда снюсов, вейпов, электронных сигарет — все это тоже идет через «ВКонтакте» и «ТикТок», потому что главная целевая аудитория продавцов всей этой отравы — это школьники. На «ТикТок» по тегам, связанным с пропагандой электронных сигарет и прочих никотиносодержащих средств и их доставки, уже около 2 млрд просмотров. Естественно, никаких возрастных ограничений на такие материалы в сети нет. И пока у нас в магазинах зашторивают полки с сигаретами, в Интернете во всех соцсетях и особенно в «ТикТок» развернута масштабная пропаганда никотиносодержащих смесей и способов доставки никотина.

TikTok Solen Feyissa

Приведу ещё один пример. Есть такая популярная у школьников субкультура — крипипаста. Это субкультура со множеством ответвлений, рассчитанная в основном на детей младшего школьного возраста, где все герои — это маньяки и серийные убийцы. Причем как вымышленные, так и реальные. И, соответственно, основной контент всех тематических групп и роликов «ВКонтакте» — это прямая пропаганда садизма и серийных убийств.

Аналогичные ролики на «ТикТок» уже имеют далеко за 200 млн просмотров, а в том же «ВКонтакте» существует более 5000 групп на эту тему.

Сейчас растет движение оффников — движение, пропагандирующее насилие просто ради насилия как стиль жизни. Его последователи, как правило, устраивают массовые «забивы». Чаще всего организаторы набирают отряды из школьников, их увозят в лес и устраивают бои без правил «стенка на стенку». Организаторы всё это снимают и продают. Их теги и ролики с пропагандой такого образа жизни тоже совершенно свободно гуляют по «ТикТок».

"ВКонтакте» уже более 90 тыс. сообществ, занимающихся прямой LGBT-пропагандой. Большинство подписчиков аккаунтов с таким содержанием — несовершеннолетние. По тегу ЛГБТ на «ТикТок» уже более 3 млрд просмотров, и это только в русскоязычном сегменте.

Что касается больной для нас темы — пропаганды школьных расстрелов, — на «ТикТок», который официально выставил для себя возрастной ценз 13+, сейчас такой контент свободно распространяется, причем даже по соответствующим хештегам. У одного из роликов, на который уже жаловались все, кто мог и хотел, сейчас более 90 тыс. лайков. И его никто и не думает удалять; и таких роликов в этой соцсети, поверьте, много.

Видимо, зная и понимая все это, Министерство просвещения РФ недавно пригласило к себе представителя «ТикТок», который на полном серьёзе, не краснея, говорил вот что:

«Мы придаём исключительное значение безопасности наших пользователей. Мы делаем это на трёх уровнях. Модерация у нас происходит как на уровне автоматическом — с использованием искусственного интеллекта, так и на уровне человеческом, где русскоязычные люди, в нашем случае, просматривают контент, отфильтровывают и удаляют всё, что нарушает наши правила сообщества».

Мемориал в память о погибших в казанской школе President.tatarstan.ru

Только на примерах, разобранных ранее, можно насчитать несколько миллиардов просмотров деструктивного и опасного контента 18+. О какой безопасности он вообще говорит и для кого весь этот цирк?! Для родителей, чтобы они поверили в безопасность этой платформы?

И именно этот деструктивный контент сейчас воспитывает современных детей. Причем этот процесс идет уже не первый год и вот эти тренды пронизывают сейчас всю детскую и подростковую «культуру», и поэтому любая новая интернет-площадка сразу же автоматически напитывается точно таким же содержанием. Так уже было с «ТикТок»: как только он появился, в него сразу же массово перешли все деструктивные тренды из «ВКонтакте». То же самое было с Телеграм, и то же самое произойдёт с любой новой платформой. Пока в сети Интернет не работают законы реальной жизни и распространители деструктива не несут за свой контент никакой ответственности, ничего не изменится. Я специально хочу обратить на это внимание тех, кто продвигает образовательные платформы, такие как «Сферум», который, кстати, создан на базе «ВКонтакте».

Зная обо всех этих явлениях и их последствиях, что мы видим? Школьные учителя задают домашние задания в группах «ВКонтакте», Министерство просвещения устраивает акции для школьников в соцсетях и «ТикТок», а недавнее общероссийское школьное онлайн-собрание на тему «соцсети» было практически полностью посвящено рекламе «ТикТок». Причём понятно, что родители подключались к нему в надежде получить информацию, которая смогла бы им помочь защитить своих детей от интернет-угроз, а в итоге все полтора часа они слушали прямую рекламу соцсетей.

Родителям дам совет: не поленитесь, зайдите в «ТикТок» и хотя бы пять минут поищите там тот «полезный и обучающий контент», о котором так много рассказывали на этом собрании.

Дети и родители сейчас живут в двух совершенно разных медиареальностях, и большинство родителей и учителей, к сожалению, понятия не имеют о том, во что сейчас превратились соцсети, такие как «ВКонтакте» и «ТикТок», — и Министерство просвещения, пользуясь этим незнанием, пытается все эти сети детям навязать и оправдать свои действия.

Какой интерес в этом у Министерства просвещения — я не знаю, но совершенно очевидно, что он есть.

5 апреля 2021 года Департамент образования и науки города Москвы через свою группу «ВКонтакте» запустил хэштег #УчисьвTикТок.

Привожу комментарии к инициативе Депобра московских родителей:

«Школа без согласования с родителями на своей странице в «ВКонтакте» опубликовала объявление с призывом детей регистрироваться в социальной сети «ТикТок», снимать ролики о жизни школы и выкладывать их для дальнейшего размещения на аккаунт школы в «ТикТок» со словами: «Ну, чего же ты ждёшь? Мы ждём именно тебя в «ТикТоке» нашей школы!»

Даня Милохин Okras

В Санкт-Петербурге, на площади Восстания, на огромном рекламном экране крутился рекламный ролик «Учись с Тик-Ток!».

Аналогичные публикации прямо сейчас распространяются по официальным группам муниципальных образовательных учреждений. Очередная примитивная акция: что-то сфотографируй, выиграй, выложи в «ТикТок», потому что «это невероятно круто».

Амбассадором одного из конкурсов является Даня Милохин. Он со своим другом раньше изображали пару, а может, и не изображали, а теперь он пропагандирует новую трендовую трансгендерную тему, называя себя то Даней то Даниэлой. А вот такую мысль он недавно изрек:

«Я умру в 23 — уверен. Считаю, что существует перерождение душ, что из одного тела мы сразу переходим в другое. Поэтому, если хайп закончится, если я пойму, что профукал свой успех, то просто застрелюсь и перезапущу всё заново».

Он сейчас кумир миллионов, и именно его продвигают на своих официальных страницах через идиотские конкурсы муниципальные образовательные учреждения. И если вы думаете, что это делают только школы, то ошибаетесь — они добрались уже и до садиков.

При этом всём кто знаком с этой сферой, понимают, что самостоятельно муниципальные образовательные учреждения этого бы делать не стали. То есть была команда сверху, скорее всего, неофициальная, но, как обычно, обязательная. Не совсем понятно, почему молчат родители.

В части 9 статьи 13 Закона «Об образовании» в Российской Федерации говорится о том, что использование при реализации образовательных программ методов и средств обучения и воспитания, образовательных технологий, наносящих вред физическому или психическому здоровью обучающихся, запрещается. А ведь в случае с соцсетями мы видим, что идет прямое втягивание в самую грязную и опасную иностранную платформу, чьи сервера, кстати, находятся за границей.

Ещё раз обращусь к родителям: не стесняйтесь задавать руководству школ неудобные вопросы об онлайн-платформах и соцсетях и объясняйте опасности и риски другим родителям.

Все мы видим и понимаем, как с каждым годом всё ниже и ниже падает качество школьного образования, и многие родители так или иначе не раз задавались вопросом — почему? Это простое разгильдяйство чиновников или их сознательные действия по уничтожению образования?

До описанных выше акций Министерства просвещения по рекламе «ТикТока» ещё были какие-то сомнения, но теперь, как мне кажется, всё стало более чем очевидно.

Когда в День космонавтики Министерство просвещения запускает в «ТикТоке» хэштег #ГожусьлиЯвКосмонавты, это выглядит уже не просто глупостью, а откровенным издевательством.

Моргенштерн Okras

Нам в группу и на почту сайта часто присылают истории про то, как быстро меняются дети после того, как начинают «жить» в соцсетях, и эти изменения в 100% случаев всегда в худшую сторону. Я не знаю ни одной истории про то, чтобы ребенок изменился в лучшую сторону после знакомства с соцсетями — за 4 года изучения нами этой проблемы ни одного такого рассказа никто не присылал.

В сложившейся ситуации я считаю, что государство должно заниматься воспитанием детей в реальной жизни, так как виртуальный мир сейчас полностью подконтролен другим силам, чаще всего находящимся за границей, и именно они задают все тренды в виртуальном мире, а дети эти ценности потом просто ретранслируют на другие ресурсы. Поэтому никакая новая площадка ситуацию не изменит, пока с основных платформ не будет вычищен весь деструктивный контент.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае ограничивают вредный контент для детей