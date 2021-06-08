Вашингтон, , 01:23 — REGNUM Движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) рассчитывает на снятие международных санкций и не заинтересовано оказаться в положении изгоя. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июня заявил на слушаниях в Палате представителей Конгресса США.

По словам Блинкена, «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заинтересован «в ряде аспектов, включая международное признание, снятие с их руководства санкций, в том числе санкций ООН». А если он попытается «нивелировать достижения последних 20 лет», то станет изгоем, что вряд ли в интересах этой организации.

По мнению госсекретаря, «существует и другая динамика».

Энтони Блинкен «Соседним с Афганистаном странам, которым наше присутствие предоставляло преимущества, теперь придётся принимать трудные решения о защите своих интересов», — добавил он.

Напомним, по мнению экспертов ООН, представивших свой доклад по афганской проблематике в Совбезе ООН, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), вероятно, будут наращивать число актов насилия в Афганистане.

Как сообщало ИА REGNUM, США продолжают вывод своих военных из Афганистана, этот процесс завершится 11 сентября 2021 года.

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