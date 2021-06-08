Приштина, , 02:15 — REGNUM Албанское новостное агентство Telegrafi 7 июня сообщило о том, что премьер-министры Косово и Сербии Альбин Курти и Ана Брнабич встрется 1 июля в рамках конференции лидеров стран Западных Балкан, которая состоится 1 и 2 июля этого года.

На официальной странице этой ежегодной конференции сообщается, что оба политика уже подтвердили свое участие в мероприятии. В этом году темой конференции станет сентиментальное «Западные Балканы, кусочек, которого не хватает Европе для полноты».

Напомним, в середине июня должна состояться встреча Курти с президентом Сербии Александром Вучичем, однако дата встречи до сих пор не назначена.

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