Скопье, , 05:49 — REGNUM Министр здравоохранения Северной Македонии Венко Филипче 7 июня сообщил на своей странице в социальной сети Facebook о прибытии в страну еще 12 870 доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer.

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Часть вакцин была получена в качестве помощи от Евросоюза, и часть — в результате прямых переговоров с македонского правительства с поставщиком.

Филипче призвал граждан страны активнее участвовать в вакцинации. За неделю с 29 мая по 4 июня был вакцинирован 12 631 гражданин страны. Заявку на вакцинацию подали 440 213 граждан страны. Всего в стране было произведено 384 466 инъекций вакцины, обе дозы вакцины получили 139 053 человека.

Значительная доля населения (греческий источник АМНА называет число в 150 тысяч человек) была вакцинирована от коронавируса в Сербии.

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