Приштина, , 06:27 — REGNUM Премьер-министр Косово Альбин Курти 7 июня провел встречу с Мартином Шуэппом, главой регионального отделения Центрального комитета международного Красного Креста по Европе и Азии.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, главной темой встречи стала судьба пропавших без вести в годы Косовской войны жителей края — пропавшими считают 1639 албанцев. Именно эта проблема стала причиной визита Шуэппа в Косово.

В пресс-релизе правительства сообщается, что Курти назвал проблему пропавших без вести открытой и еще не излеченной раной и подчеркнул важность открытия государственных архивов Сербии для решения данной проблемы. По словам политика, в пропаже людей виновны не отдельные лица, а сербское государство.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Косово: жертвы войны с Сербией заслуживают правосудия